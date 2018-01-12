James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!

2 / 29 Kolombiyalı yıldızın, Arsenal'ın kalecisi David Ospina'nın kız kardeşi Daniela ile ayrılmasının sebebinin altında aldatma olayının yattığı ileri sürüldü.

3 / 29 Yıldız futbolcunun ülkesi Kolombiya'da yayın yapan Los 40 principales isimli magazin sitesi, James'in Daniela'yı Rus model Helga Lovekaty ile aldattığını iddia etti.