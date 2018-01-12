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Bayern Münih'in yıldız ismi James Rodriguez, 2017 yazında eski eşi Daniela Ospina'dan ayrıldı.
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Kolombiyalı yıldızın, Arsenal'ın kalecisi David Ospina'nın kız kardeşi Daniela ile ayrılmasının sebebinin altında aldatma olayının yattığı ileri sürüldü.
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Yıldız futbolcunun ülkesi Kolombiya'da yayın yapan Los 40 principales isimli magazin sitesi, James'in Daniela'yı Rus model Helga Lovekaty ile aldattığını iddia etti.
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2011-2017 yılları arasında Daniela ile evli olan Kolombiyalı yıldızın Salome adında 3 yaşında bir kızı bulunuyor.
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1992 doğumlu olan Helga Lovekaty güzel fiziği ve seksi fotoğraflarıyla kısa zamanda şöhret basamaklarını tırmandı.
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Sosyal medyada ve dergilerde yayınlanan pozlarıyla modeller arasında birden bire sivrilen Rus model güzelliği ile büyülüyor.
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İşte güzel modelin fotoğrafları...
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!