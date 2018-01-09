1 / 41
Dünyaca ünlü model Nita Kuzmina ile futbol kariyerine noktayı koyan 39 yaşındaki Didier Drogba'nın adı yan yana anılmaya devam ediyor.
2 / 41
Instagram'da 1.6 milyon takipçisi olan Nita Kuzmina, tam bir fenomen...
3 / 41
Estetik operasyonlarıyla ve sporla vücudunu değiştiren modelin babası Rus, annesi ise Hintli.
4 / 41
Dedikodulara göre; Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba da Kuzmina'ya hayran ve güzel model ile bağlantıya geçmeye çalışıyor.
5 / 41
İşte Rus modelin birbirinden güzel fotoğrafları;
6 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
7 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
8 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
9 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
10 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
11 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
12 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
13 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
14 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
15 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
16 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
17 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
18 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
19 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
20 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
21 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
22 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
23 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
24 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
25 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
26 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
27 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
28 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
29 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
30 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
31 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
32 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
33 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
34 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
35 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
36 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
37 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
38 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
39 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
40 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
41 / 41
Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı