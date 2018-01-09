Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

1 / 41 Dünyaca ünlü model Nita Kuzmina ile futbol kariyerine noktayı koyan 39 yaşındaki Didier Drogba'nın adı yan yana anılmaya devam ediyor.

2 / 41 Instagram'da 1.6 milyon takipçisi olan Nita Kuzmina, tam bir fenomen...

3 / 41 Estetik operasyonlarıyla ve sporla vücudunu değiştiren modelin babası Rus, annesi ise Hintli.