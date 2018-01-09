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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

2 saat önce

Dünyaca ünlü model Nita Kuzmina ile futbol kariyerine noktayı koyan 39 yaşındaki Didier Drogba'nın adı yan yana anılmaya devam ediyor.

Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı
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Dünyaca ünlü model Nita Kuzmina ile futbol kariyerine noktayı koyan 39 yaşındaki Didier Drogba'nın adı yan yana anılmaya devam ediyor.

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Instagram'da 1.6 milyon takipçisi olan Nita Kuzmina, tam bir fenomen...

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Estetik operasyonlarıyla ve sporla vücudunu değiştiren modelin babası Rus, annesi ise Hintli.

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Dedikodulara göre; Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba da Kuzmina'ya hayran ve güzel model ile bağlantıya geçmeye çalışıyor.

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İşte Rus modelin birbirinden güzel fotoğrafları;

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

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Futbol
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