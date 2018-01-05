Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'dan ayrılıyor
05 Ocak 2018 | 19:45
Büyük umutlarla Sakaryaspor'a transfer olan Batuhan Karadeniz, yine umduğunu bulamadı. Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'la yollarını ayırma kararı aldı. Batuhan Karadeniz'e çok sayıda teklif olduğu öğrenildi.
Sakaryaspor’da flaş ayrılık! 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor’da transfer hareketliliği devam ederken; beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sakaryaspor’un deneyimli golcüsü Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor’la yollarını ayırma kararı aldı.
Sezon öncesi Sakaryaspor’a transfer olan santrfor; bu sezon yeşil siyahlı formayı 7 kez giyerken; 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Beşiktaş ve Trabzonspor’un da aralarında yer aldığı birçok takımda da ter döken Batuhan’a, TFF 1. Lig ve 2. Lig'den tekliflerin olduğu öğrenildi.
(Ajansspor)
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