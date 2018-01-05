Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'dan ayrılıyor

Sakaryaspor’da flaş ayrılık! 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor’da transfer hareketliliği devam ederken; beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sakaryaspor’un deneyimli golcüsü Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor’la yollarını ayırma kararı aldı.



Sezon öncesi Sakaryaspor’a transfer olan santrfor; bu sezon yeşil siyahlı formayı 7 kez giyerken; 4 kez rakip fileleri havalandırdı.



Beşiktaş ve Trabzonspor’un da aralarında yer aldığı birçok takımda da ter döken Batuhan’a, TFF 1. Lig ve 2. Lig'den tekliflerin olduğu öğrenildi.

(Ajansspor)