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Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'dan ayrılıyor

05 Ocak 2018 | 19:45

Büyük umutlarla Sakaryaspor'a transfer olan Batuhan Karadeniz, yine umduğunu bulamadı. Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'la yollarını ayırma kararı aldı. Batuhan Karadeniz'e çok sayıda teklif olduğu öğrenildi.

Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'dan ayrılıyor

Sakaryaspor’da flaş ayrılık! 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor’da transfer hareketliliği devam ederken; beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sakaryaspor’un deneyimli golcüsü Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor’la yollarını ayırma kararı aldı.

Sezon öncesi Sakaryaspor’a transfer olan santrfor; bu sezon yeşil siyahlı formayı 7 kez giyerken; 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş ve Trabzonspor’un da aralarında yer aldığı birçok takımda da  ter döken Batuhan’a, TFF 1.  Lig ve 2. Lig'den tekliflerin olduğu öğrenildi.

(Ajansspor)

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