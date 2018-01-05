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Neymar fena yakalandı!

8 saat önce

"Dünyanın en çok kazanan futbolcusu” unvanlı Neymar, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Bruna Marquezine ile öpüşürken objektiflere yakalandı.

Neymar fena yakalandı!
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"Dünyanın en çok kazanan futbolcusu” unvanlı Neymar, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Bruna Marquezine ile öpüşürken objektiflere yakalandı.

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25 yaşındaki ünlü futbolcu ve oyuncu sevgilisi, Fernando de Noronha’da düzenlenen yat partisinin keyfini çıkarırken arkadaşlarıyla da bol bol eğlendi.

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Neymar, geçen ağustos ayında 5 yıllık ilişkisinin ardından Bruna Marquezine ile yollarını ayırmıştı.

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Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı

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Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı

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Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı

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Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı

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Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı

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Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı

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Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı

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Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı

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Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı

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Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı

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Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Futbol
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