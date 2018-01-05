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Neymar fena yakalandı!
8 saat önce
"Dünyanın en çok kazanan futbolcusu” unvanlı Neymar, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Bruna Marquezine ile öpüşürken objektiflere yakalandı.
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"Dünyanın en çok kazanan futbolcusu” unvanlı Neymar, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Bruna Marquezine ile öpüşürken objektiflere yakalandı.
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25 yaşındaki ünlü futbolcu ve oyuncu sevgilisi, Fernando de Noronha’da düzenlenen yat partisinin keyfini çıkarırken arkadaşlarıyla da bol bol eğlendi.
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