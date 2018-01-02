Taraftarlar futbolcuyu sakatladı! 8 ay yok

Marquinhos Calazans, geçen sezon dizinden ameliyat geçirmiş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Flamengo taraftarları, Calazans'ı ameliyat geçirdiği yerden sakatladı ve genç futbolcu aynı bölgeden bir ameliyat daha geçirmek zorunda kalacak.



21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 14 maça çıkarken sakatlık nedeniyle çoğu maçı kaçırmıştı. (Sporx)

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