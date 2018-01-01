Everton'dan Cenk Tosun transferine ilişkin açıklama

İngiltere Premier Lig 22'nci hafta maçında Everton sahasında Manchester United'a 2-0 mağlup olurken, mücadelenin ardından Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Cenk Tosun ile ilgili gelen bir soruya, "Bana göre Cenk'i transfer etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi bekliyoruz. Önümüzdeki 24 saat, bize neler olacağını gösterecek" yanıtını verdi.

(DHA)