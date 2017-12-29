Yılmaz Vural'dan Galatasaray itirafı

Türk futbolunun renkli simalarından biri olan teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'da Igor Tudor'un ayrılığından sonra kendisine teklif gelip gelmediği konusuna da yanıt verdi. "Tudor gönderilince Galatasaray'da direkt yönetimden olmasa bile çok yakın insanlar aradı ve yönetim kurulunun yarısına yakını seni Galatasaray'da istiyor, dediler" yanıtını verdi.



Yılmaz Vural, Fatih Terim'in gelişiyle ilgili olarak ise, "Biz bunu çarşamba konuştuk. Cuma günü Fatih Hoca geldi. Bir yere birilerini getirirken bir takım dengeler vardır. Çünkü Fatih Hoca Galatasaray'ın bir ismidir. Dolayısıyla orada 4 tane arka arkaya şampiyonluğu var, UEFA şampiyonluğu var. Şöyle bir isim var ortada. Bakın o geldikten sonra Galatasaray'da olaylar bir anda duruldu. Fatih Terim'in Galatasaray'a gelişi iyi oldu" değerlendirmesinde bulundu.



'BU TÜRKİYE'NİN KEPAZELİĞİ'



Yılmaz Vural, çok sayıda takımı çalıştırması ile ilgili olarak da "33 yılda 33 takım çalıştırdım. Bu başarı mı başarısızlık mı değil, Türkiye'nin kepazeliği…" açıklaması yaptı.



'GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE ÇALIŞMAK İSTERİM'



Göksel Gümüşdağ ile çok çalışmak isterim. Abdullah Avcı'nın yerinde olmak isterdim. Abdullah Hoca yeri geldi 11 maç kaybetti ama görevden alınmadı. Orada herkes kendi görevini yapıyor. Ne yaparsa yapsın, karışmıyorlar. Oyuncular da bunu biliyor. Başakşehir'in başarısını buna bağlıyorum. Bir anda buralara gelmediler. İsim değiştirdi ve geçmişi çok eskiye dayanıyor. O günden bugüne Abdullah Avcı ile Göksel Bey çok başarılı gidiyor. Her şeyi Abdullah Avcı'ya teslim etmiş. İdari boyutu onda, saha içi Abdullah Hoca'da… Altyapısı müthiş, stadyumları çok iyi ve çok önemli oyuncular alıyorlar. Durup dururken başarı ortaya çıkmıyor. Oradaki model Türkiye'nin modeli oluyor."

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