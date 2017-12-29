Portekiz'de şike skandalı! Rio Ave'den 4 futbolcu...

Portekiz futbolu şike iddiasıyla çalkalanıyor. Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Rio Ave’nin ismi açıklanmayan dört futbolcusu hakkında 6 Şubat 2017 tarihinde oynanan ve Rio Ave’nin evinde 2-1 kaybettiği Feirense maçında şike yaptıkları iddiasıyla soruşturmaya açıldı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Portekiz polisi ilk kez bir şike operasyonuna dahil edilirken oyuncuların isimleri paylaşılmadı.



Asya bahis şirketlerinin karşılaşmaya müdahale ettiği ifade edilirken maça 500 bin Euro’luk bahis yapıldığı belirtildi. Portekiz’deki bahis firmalarının maçı ‘olağan dışı bahis oynanması’ nedeniyle iptal ettiği söylenirken Rio Ave kulübü yayınladığı açıklamada takımın adının şike ile anılmasını öfkeyle karşıladıklarını ifade etti. Portekiz Futbol Federasyonu da gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. (Skor)

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