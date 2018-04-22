Çaykur Rizespor 1 - 0 Akın Çorap Giresunspor (Maç özeti)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Akın Çorap Giresunspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Çaykur Rizespor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Çaykur Rizespor gelecek hafta sahadan 1 puanla ayrılırsa Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Ev sahibi ekibe rakibi karşısında galibiyeti getiren golü 49. dakikada Samu kaydetti.

Çaykur Rizespor bu sonuçla Spor Toto 1. Lig'de puanını 63'e çıkarırken, Akın Çorap Giresunspor 41 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor ise gelecek hafta sahasında Samsunsor'u konuk edecek.

Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;

Samsunspor 2 - 2 Denizlispor

Adana Demirspor 2 - 3 BB Erzurumspor

Ankaragücü 4 - 0 Gazişehir

Balıkesir Baltok 1 - 1 Ümraniyespor