Yılmaz Vural'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-1 yenen Eskişehirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, küme düşen Gaziantepspor'un içinde bulunduğu durumla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.

Vural, "Sayın Cumhurbaşkanı, Allah aşkına bu işe el koy...Siyaset gelmesin diye uğraşıyoruz ama siyasetsiz bu işi yapamıyoruz. Bir kere gel, ne olur vur yumruğunu masaya, bir düzelsin bu iş" dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz Vural, Gaziantepspor'un çok köklü bir takım olduğunu ve bulunduğu durumu hak etmediğini belirtti.

Futbolun tesisleşme konusunda çok iyi olduğunu ancak içinde oynayacak futbolcuların bulunmadığını vurgulayan Vural, Gaziantepspor'un durumunun milat olarak kabul edilmesini istedi.

Türkiye'de birçok köklü kulübün amatör liglere düştüğüne dikkati çeken Vural, şunları kaydetti:

"Futbolu çok seven bir cumhurbaşkanımız var. Bu durumu bilse el koyacağını adım gibi biliyorum. Şu rezaleti bilse görse mutlaka el atar. Onca stadyumlar yapıyoruz Avrupa şampiyonası için. Allah için burada bunlar yapılsa ne işe yarar. Sayın Cumhurbaşkanı, Allah için bir yarım saatini ayır seninle konuşayım. Allah aşkına bu işe el koy. Siyaset gelmesin diye uğraşıyoruz ama siyasetsiz bu işi yapamıyoruz. Bir kere gel, ne olur vur yumruğunu masaya, bir düzelsin bu iş. Bu ülkenin bin sorunu var, bir de bununla uğraşmayalım."