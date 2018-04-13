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Adana Demirspor'dan Yılmaz Vural'a tepki!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 13.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ın yaptığı açıklamayı kınadıklarını ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan cevap beklediklerini belirtti.

Adana Demirspor'dan Yılmaz Vural'a tepki!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Mehmet Gökoğlu, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı kullandığı bazı ifadelerden dolayı kınadıklarını ve Türkiye Futbol Federasyonundan cevap beklediklerini söyledi.

Gökoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Adana'da her kesimden destek beklediklerini belirtti.

Maddi anlamda kulübün zor günlerden geçtiğini ifade eden Gökoğlu, "Bu süreç zarfında gerekli desteği alamadık, yalnızız. Yarın bir gün bir kaç tane futbolcu fesih yapar giderse, üzülürüz." dedi.

Gökoğlu, yabancı futbolcular dahil olmak üzere ödemeler için 1,5 milyon liraya ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, bu parayı bir ay içerisinde tedarik etmeleri gerektiğini vurguladı.

Yılmaz Vural'ın, "Beni TFF'den aradılar. Eskişehirspor çok büyük bir camia. Düşmemesi lazım. 'Oraya git' dediler." şeklindeki ifadelerini anımsatan Gökoğlu, "Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın yaptığı açıklamayı kınıyor ve Türkiye Futbol Federasyonundan cevap bekliyoruz. Yılmaz Vural, 5 maçlığına göreve geldi. Hemen arkasından bu açıklamayı yaptı." ifadelerini kullandı.

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