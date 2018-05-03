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PSG'de Marco Verratti sezonu kapattı!

FRANSA HABERLERİ  | 03.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

Fransa 1. Futbol Ligi ( Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Marco Verratti, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

PSG'de Marco Verratti sezonu kapattı!

Kulüpten yapılan açıklamada, kasıklarından ameliyata alınan İtalyan futbolcunun sezonu kapattığı, gelecek sezon için hazır duruma geleceği belirtildi.

Ligde şampiyonluğu önceden garantileyen PSG'nin, Fransa Kupası finalinde üçüncü lig ekibi Les Herbiers ile 8 Mayıs Salı günü oynayacağı karşılaşmada 25 yaşındaki oyuncu forma giyemeyecek.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Verratti, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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Marco Verratti psg

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