PSG'de Marco Verratti sezonu kapattı!

Kulüpten yapılan açıklamada, kasıklarından ameliyata alınan İtalyan futbolcunun sezonu kapattığı, gelecek sezon için hazır duruma geleceği belirtildi.
Ligde şampiyonluğu önceden garantileyen PSG'nin, Fransa Kupası finalinde üçüncü lig ekibi Les Herbiers ile 8 Mayıs Salı günü oynayacağı karşılaşmada 25 yaşındaki oyuncu forma giyemeyecek.
Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Verratti, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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