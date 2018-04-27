SPOR

Unai Emery, sezon sonunda PSG'den ayrılacağını açıkladı

FRANSA HABERLERİ  | 27.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain'de ayrılık yaşandı. Paris Saint-Germain teknik direktörü Unai Emery, sezon sonunda görevinden ayrılacağını resmen açıkladı.

Unai Emery, sezon sonunda PSG'den ayrılacağını açıkladı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Unai Emery, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, PSG'den sezon sonunda ayrılacağını belirterek, "Futbolculara ayrılık kararımı söyledim. Başkan Nasır el-Halifi'ye, spor direktörü Antero Henrique'ye, taraftarlara ve oyunculara iki sezon boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sevilla ile 3 kez üst üste UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından 2016'da PSG'ye geçen Emery, takımı ile bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmişti.

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