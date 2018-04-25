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Thomas Tuchel, Ömer Toprak'ı PSG'ye götürecek!

FRANSA HABERLERİ  | 25.04.2018 21:24 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Ömer Toprak için PSG iddiaları ortaya atıldı. Eski teknik direktörü Thomas Tuchel'in Paris Saint Germain'e milli oyuncumuzu da götüreceği öne sürüldü.

Thomas Tuchel, Ömer Toprak'ı PSG'ye götürecek!

Tuchel, PSG için transfer listesini belirledi! Başkent ekibinin yeni teknik direktörü olması beklenen Thomas Tuchel'in, Dortmund'dan eski öğrencisi Ömer Toprak'ı istediği belirtildi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Paris Saint Germain'in yeni teknik direktörü olması beklenen Tuchel, transferde önceliği 3 bölgeye verdi.

Takıma bir sol bek, stoper ve orta saha takviyesi yapmak isteyen Alman teknik adamın, transfer listesindeki isimlerin de belli olduğu kaydedildi.

Tuchel'in, sol bek için Augsburg forması giyen 24 yaşındaki Philipp Max'i düşündüğü belirtildi. Max'in 20-25 milyon euro gibi bir bedelle transfer edilebileceği kaydedildi.

Alman teknik adamın stoper için istediği ismin ise Dortmund'a transfer ettiği milli futbolcumuz Ömer Toprak olduğu kaydedildi. Dortmund ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Ömer'in 15 milyon euroluk bir bedelle PSG'ye getirilebileceği vurgulandı.

Orta saha için ise Schalke'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Max Meyer'in öne çıktığı kaydedildi. 22 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebileceği kaydedildi.

(Ajansspor)

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