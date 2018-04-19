PSG kupalara ambargo koydu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonun bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain (PSG), ülke içindeki organizasyonlarda kupalara ambargo koydu.

Katarlı iş adamı Nasır el-Halifi'nin kulübü satın almasının ardından dünya futbolunun önemli yıldızlarıyla kadrosunu güçlendiren başkent temsilcisi, Avrupa kulvarında istediği başarıları henüz yakalayamasa da Fransa'da verilen son 19 kupanın 17'sini müzesine götürmeyi başardı.

Ligde bu sezon sahasında oynadığı 17 maçta hiç puan kaybetmeyen, Avrupa'nın 5 büyük liginde 100 gol barajını aşan ilk kulüp olan PSG, başarılı performansını şampiyonlukla taçlandırdı.

PSG, 1985-86, 1993-94, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 sezonlarından sonra Ligue 1'deki 7. şampiyonluğuna imza attı. 2013-14 sezonundan bu yana biri ligde olmak üzere iki kez kupa turu atamayan başkent ekibi, 2016-17 sezonunda Ligue 1'i Monaco'nun 8 puan gerisinde ikinci tamamlamıştı.

İkinci fire Fransa Kupası'nda

Paris Saint-Germain, son 19 kupadaki ikinci hayal kırıklığını 2013-14 sezonunda Fransa Kupası'nda yaşadı. Eski teknik direktörü Laurent Blanc yönetiminde o sezon sahasındaki ilk yenilgisini 2-1'lik skorla Montpellier'e karşı alan PSG, Fransa Kupası'na 10. turda veda etti. 2013-14 sezonunda Fransa Kupası'nı Rennes'i 2-0 yenen Guingamp kazandı. Fransa Kupası'nı 2014-15, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste kazanan başkent ekibi, bu sezon da yarı finalde Caen'i 3-1 yenerek bir kez daha adını finale yazdırdı. Finalde üçüncü lig takımlarından Les Herbiers ile eşleşen PSG, mayıs ayında rakibini mağlup etmesi halinde son 5 sezondaki 18. kupasını havaya kaldıracak.