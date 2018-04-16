Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti

Paris Saint-Germain, en yakın takipçisi Monaco'yu 7-1'le geçtiği maçın sonunda puan farkını 17'ye yükseltti ve bitime beş hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Paris Saint-Germain 14. dakikada Lo Celso ile ilk golünü kaydederken, 17. dakikada Cavani, 20. dakikada Di Maria ve 27. dakikada Lo Celso ile art arda ağları sarstı.