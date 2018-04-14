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Neymar Mayıs ayında sahalara döneceğini açıkladı!

FRANSA HABERLERİ  | 14.04.2018 09:55 | Son Güncelleme

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir oynamayan Neymar, sahalara dönüş tarihi hakkında açıklama yaptı. Neymar, Mayıs ayının ortalarında tamamen iyileşmiş olacağını açıkladı.

Neymar Mayıs ayında sahalara döneceğini açıkladı!

Paris Saint-Germain'in Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanan ve ameliyat olan Neymar, sahalara dönüş tarihini açıkladı.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanan maçları kaçırmak zorunda kalan Neymar, 14 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nda kesin olarak yer alacak.

"BİR AY SONRA İYİLEŞECEĞİM"

Sakatlığı hakkında Brezilya basınına konuşan Neymar, "Sakatlığım iyiye gidiyor. Bir ay sonra iyileşeceğim" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya transfer olan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 30 maçta 29 gol attı ve 19 asist yaptı.

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