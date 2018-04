Paris Saint Germain'e UEFA şoku!

Fransız devi Paris Saint Germain, UEFA'dan ciddi bir ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya.



İngilizlerin saygın ekonomi gazetesi Financial Times'ta çıkan bir habere göre Neymar ve Kylian Mbappe transferleri nedeniyle UEFA tarafından soruşturma altına alınan kulübe her an ceza gelebilir.



Soruşturmayı yürüten ekibe yakınlığıyla bilinen ve gazeteye konuşan bir isim, Katarlıların sahibi olduğu kulübün söz konusu transferlerdeki sponsorluk ücretlerini ilk belirlemelere göre normalden yüksek gösterdiğini kaydetti.



UEFA CESUR OLABİLECEK Mİ?



İsmini vermek istemeyen kişi, "Şimdi önümüzdeki soru şu: UEFA, PSG için mevcut kurallarını uygulayacak kadar cesur davranabilecek mi?" ifadelerini kullandı. Haberde Fransız kulübünün suçlu bulunması durumunda UEFA organizasyonlarından men edilmeye kadar ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi. (FANATİK)

