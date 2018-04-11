"PSG, Thomas Tuchel ile anlaşmaya vardı"

PSG'de sezon sonunda teknik direktörlük koltuğunda değişim yaşanacak. Fransa'da yayın yapan L'Equipe Gazetesi, Paris Saint-Germain'in Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Thomas Tuchel ile gelecek sezon için anlaşmaya vardığını yazdı. Haberin detaylarında, PSG ile Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Unai Emery'nin takımı daha ileri götüremeyeceğinin kararlaştırılması bilgisi de yer aldı.



Arsenal, Bayern Münih ve Chelsea başta olmak üzere birçok talibi olan Thomas Tuchel, PSG ile yaptığı ilk görüşmede de birçok şartta Fransız deviyle anlaştı. Resmi açıklamanın sezonun bitimiyle yapılacağı ve Emery ile yolların ayrılacağı iddia edildi.





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