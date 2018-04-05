Kluivert'tan Ben Arfa'ya: 'Fenerbahçe'ye git'

Uzun bir süre Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Hatem Ben Arfa için Fransa basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Patrick Kluivert'ın Ben Arfa'ya Fenerbahçe'yi önerdiği ancak Fransız yıldızın sarı lacivertli kulübe gitmek istemediği belirtildi.



''SANA KULÜP BULDUK, FENERBAHÇE'YE GİTMELİSİN''



PSG'den ayrılmayı reddeden ve yaklaşık bir yıldır maçlara çıkmayan Ben Arfa ile sezon başında Sportif Direktör Patrick Kluivert'ın konuştuğu, Kluivert'ın Fransız futbolcuya ''Kulüpten ayrılmalısın, teknik direktör seni takımda istemiyor. Sana kulüp bile bulduk, Fenerbahçe'ye gitmelisin'' dediği kaydedildi.



FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ, PAF TAKIMA GÖNDERİLDİ



31 yaşındaki futbolcunun Kluivert ile yaptığı konuşmanın ardından Fenerbahçe'yi reddettiği ve bunun üzerine paf takıma gönderildiği iddia edildi.



GERMAIN: ''BEN ARFA İLE DAHA İYİ TAKIM OLURUZ''



Öte yandan Marsilya'nın forvet oyuncusu Valere Germain, eski takım arkadaşı Hatem Ben Arfa hakkında övgü dolu sözler kullanırken Fransız futbolcuyu Marsilya'da görmek istediğini belirtti. Germain, ''Nice takımında beraber oynadık. Çok güler yüzlü, kimseyi rahatsız etmez, takıma liderlik eder. Maçı nasıl kazandıracağını çok iyi biliyor, büyük bir oyuncu. Hatem ile daha iyi bir takım oluruz'' şeklinde konuştu.



Yaz transfer döneminde bonservisi elinde bulunacak Hatem Ben Arfa ile Fenerbahçe ve Marsilya'nın dışında Leicester City, Nice ve Çin takımlarının ilgilendiği biliniyor.



(Sporx)

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