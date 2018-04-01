Thomas Tuchel'den PSG'ye 2 yıllık imza

Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktör belli oldu! Sezon sonunda Unai Emery ile yollarını ayıracak olan Fransız ekibi, Thomas Tuchel ile her konuda anlaştı. Borussia Dortmund'uun eski teknik direktörü Thomas Tuchel'in PSG ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



RESMİ İMZA, BİR HAFTA İÇİNDE



Fransız basınının iddiasına göre 44 yaşındaki teknik direktörün PSG'nin başına geçtiği bu hafta içinde resmileşecek. Fransız ekibinde Antonio Conte, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho ve Max Allegri de diğer adaylar arasında gösteriliyordu. (SPORX)

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