Ben Arfa'nın menajeri konuştu!

Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Hatem Ben Arfa hakkında transfer dedikoduları iyiden iyiye arttı. Adı ligimizdeki takımlarla da anılan Ben Arfa'nın menajeri Michel Ouazine, oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncunun Türkiye'den bir takıma transferi hakkında da konuşan Ouazine: "Hatem Ben Arfa Türkiye Ligi'ne veya Çin Ligi'ne transfer olmayacak" dedi. (Ajansspor)

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