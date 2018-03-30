PSG'nin Thomas Tuchel ile anlaştığı iddia edildi

Neymar'ın transferinden sonra bu sezonki ana hedefini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak belirleyen ancak turnuvaya henüz 2. turda Real Madrid'e elenerek veda eden Paris Saint Germain, teknik direktör değişimine gidiyor.



Kulübe yakınlığıyla bilinen Le Parisien gazetesi, PSG yönetiminin Unai Emery'nin yerine getirmeyi düşündüğü Thomas Tuchel'le her konuda anlaşmaya vardığını duyurdu.



Geçtiğimiz yılın sonunda Borussia Dortmund'la yollarını ayıran 44 yaşındaki Tuchel, o gün bugündür hiçbir takımı çalıştırmıyordu. Adı Chelsea, Bayern Münih ve Arsenal'la da anılan Tuchel'in önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

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