Ben Arfa PSG'den ayrılacağını açıkladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) futbolcusu Hatem Ben Arfa, takımdan ayrılacağını açıkladı.



Fransız futbolcu Ben Arfa, Instagram hesabından yayımladığı mesajda, "PSG'deki maceram sona yaklaşıyor. Yaşadığım zor günlere rağmen bu formayı giydiğim için mutluyum. Her zaman takım arkadaşlarımla yaşadığım harika anılarımı hatırlayacağım. Bu sayede beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü her zaman seveceğim." ifadelerini kullandı.



Kariyerinde Olympique Lyon, Olympique Marsilya, Newcastle United, Hull City ve Nice'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2016'de PSG'nin yolunu tutmuştu. Başkent ekibinde 32 maça çıkan Ben Arfa, 4 gol kaydetti.

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