PSG'den Mohamed Salah için 230 milyon euro

The Sun' ın haberine göre Roma'dan 42 milyon euro'ya transfer edilen Mısırlı yıldız için PSG, 230 milyon euro'yu gözden çıkardı. Haberde sezon başında 222 milyon euro'ya transfer edilen Neymar'ın rekorunun böylece kırılabileceği ve Liverpool'un sahibi olan Fenway Sports Group'un bu teklifi reddedemeyeceği vurgulandı.



Haberde ayrıca Salah ile Barcelona ve Real Madrid'in de ilgilendiği yazıldı. Devre arasında 120 milyon euro karşılığında Philippe Coutinho'yu Barcelona'ya satan Liverpool'un, Salah için böyle astronomik bir teklif gelmesi halinde ne yanıt vereceği ise merakla bekleniyor. (Goal)

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