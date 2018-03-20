Neymar kırık ayakla partiye katıldı!

1 / 14 Sakatlığı sebebiyle ülkesi Brezilya'da tedavi gören Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, sevgilisi Bruna Marquezine'nin kız kardeşinin doğum gününe katıldı.



2 / 14 Sambacı, Sao Paulo'daki bir gece kulübünde gerçekleştirilen doğum günü partisinde görüntülendi.



3 / 14 Geceye koltuk değnekleri ve ayağındaki koruyucuyla katılan Neymar, Instagram hesabında dans ettiği bir görüntü paylaştı.



4 / 14 Neymar'ın sakatlığına rağmen dans etmesi bazı futbolseverlerin tepkisini çekti.



5 / 14 Neymar'ın gece boyunca çok keyifli olmasına rağmen sevgilisi Bruna Marquezine'nin ise sakin tavrı dikkat çekti.



6 / 14 Neymar'in genç sevgilisi geçmiş yıllarda yaptığı çılgınlıklarla sık sık Brezilya basınına malzeme veriyordu.



7 / 14 İşte Bruna Marquezine'den fotoğraflar...



8 / 14 Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı



9 / 14 Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı



10 / 14 Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı



11 / 14 Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı



12 / 14 Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı



13 / 14 Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı

