SPOR

Neymar kırık ayakla partiye katıldı!

52 dakika önce

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sevgilisi Bruna Marquezine kız kardeşinin Sao Paulo'daki doğum günü partisine koltuk değnekleri ile katıldı.

Neymar kırık ayakla partiye katıldı!
1 / 14

Sakatlığı sebebiyle ülkesi Brezilya'da tedavi gören Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, sevgilisi Bruna Marquezine'nin kız kardeşinin doğum gününe katıldı.

2 / 14

Sambacı, Sao Paulo'daki bir gece kulübünde gerçekleştirilen doğum günü partisinde görüntülendi.

3 / 14

Geceye koltuk değnekleri ve ayağındaki koruyucuyla katılan Neymar, Instagram hesabında dans ettiği bir görüntü paylaştı.

4 / 14

Neymar'ın sakatlığına rağmen dans etmesi bazı futbolseverlerin tepkisini çekti.

5 / 14

Neymar'ın gece boyunca çok keyifli olmasına rağmen sevgilisi Bruna Marquezine'nin ise sakin tavrı dikkat çekti.

6 / 14

Neymar'in genç sevgilisi geçmiş yıllarda yaptığı çılgınlıklarla sık sık Brezilya basınına malzeme veriyordu.

7 / 14

İşte Bruna Marquezine'den fotoğraflar...

8 / 14

Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı

9 / 14

Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı

10 / 14

Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı

11 / 14

Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı

12 / 14

Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı

13 / 14

Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı

14 / 14

Neymar kırık ayakla kardeşinin doğum günü partisine katıldı

Anahtar Kelimeler:
Fransa
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.