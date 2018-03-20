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Neymar kırık ayakla partiye katıldı!
52 dakika önce
Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sevgilisi Bruna Marquezine kız kardeşinin Sao Paulo'daki doğum günü partisine koltuk değnekleri ile katıldı.
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Sakatlığı sebebiyle ülkesi Brezilya'da tedavi gören Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, sevgilisi Bruna Marquezine'nin kız kardeşinin doğum gününe katıldı.
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Sambacı, Sao Paulo'daki bir gece kulübünde gerçekleştirilen doğum günü partisinde görüntülendi.
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Geceye koltuk değnekleri ve ayağındaki koruyucuyla katılan Neymar, Instagram hesabında dans ettiği bir görüntü paylaştı.
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Neymar'ın gece boyunca çok keyifli olmasına rağmen sevgilisi Bruna Marquezine'nin ise sakin tavrı dikkat çekti.
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