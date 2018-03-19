Lyon, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi

UEFA'nın; Beşiktaş ile 13 Nisan 2017'de Park Olympique Lyonnais'de oynadıkları müsabakada taraftarlarının neden olduğu olaylardan ötürü UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası bulunan Lyon Kulübü'ne ne ceza vereceği büyük merak konusu... Lyon Kulübü, men cezasının gelmesinden korkuyor.



KARAR 31 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Öte yandan bir diğer Fransız ekibi Marsilya, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda oynadıkları maçta taraftarlarının sahaya meşale atması ve taraftar olayları sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Marsilya'nın kaderi de 31 Mayıs'ta belli olacak.

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