Eski Beşiktaşlı Marcelo Fransa'yı karıştırdı
19 Mart 2018 | 15:09
Lyon ile Marsilya'nın karşı karşıya geldiği ve deplasman ekibinin 3-2 kazandığı mücadelenin ardından olaylar çıktı. Eski Beşiktaşlı Marcelo'nun Marsilya tribünlerine formasını göstermesinin ardından saha içi bir anda karıştı.
Maçın sonunda Marsilya'nın stoper Rami ile Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo arasında bir tartışma çıktı.
Marcelo, maç bitiminde tünele giderken Lyon formasını Marsilya tribünlerine gösterdi ve sonrasında tünelin girişinde oyuncular arasında kavga çıktı.
Fransa basınında yer alan haberlerde, futbolcular arasındaki gerilimin tünelde de devam ettiği belirtildi.
MAÇTA SONRA AÇIKLADI
Marcelo, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Formamı, bu sezon onlardan kaç puan aldığımızı hatırlatmak için gösterdim" ifadelerini kullandı.
Lyon, sezonun ilk yarısındaki maçı da 2-0 kazanmıştı.
(Sporx)
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