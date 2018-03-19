Neymar PSG'den haftalık 1 milyon euro maaş istedi

Paris Saint-Germain'de Neymar krizi sürüyor. Sakatlık sebebiyle sezonu kapattığı belirtilen ve Real Madrid ile transferde sık sık ismi anılan Neymar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.



Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in sahibi Nasser El-Khelaifi ile Neymar, Brezilya'da bir görüşme gerçekleşti.



Fransa basınında yer alan haberlere göre; Neymar yapılan bu görüşmede PSG'nin başkanından zam istedi. Aksi halde takımdan ayrılmak istediğini iletti.



Haberde; Neymar'ın haftalık 1 milyon euro (Yıllık 52 milyon euro) maaş talep ettiği belirtildi. Şu an 37 milyon euro maaş kazanan Neymar'a maaş yapılması durumunda Messi ve Ronaldo'yu geçmiş olacak.



Sezon başında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya transfer olan 26 yaşındaki Neymar, bu sezon 30 maçta 29 gol attı ve 19 asist yaptı.

(Sporx)