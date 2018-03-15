Gomis Fransa Milli Takımı kadrosunda yer almadı
15 Mart 2018 | 18:47
Galatasaray'ın formda golcüsü Bafetimbi Gomis, Didier Deschamps'ın hazırlık maçları için açıkladığı Fransa Milli Takım kadrosunda kendine yer bulamadı.
Galatasaray forması ile 24 maçta 25 gole ulaşan Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'nın Kolombiya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna çağırılmadı.
Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tüm futbolculardan daha fazla gol atan Bafetimbi Gomis, yine Fransa aday kadrosuna davet edilmedi.
Sevilla'nın golcüsü Ben Yedder ise ilk kez A Milli olma şansı kazandı.
İşte Fransa Milli Takımı kadrosu:
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