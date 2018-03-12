PSG Emery'yi gönderip Conte'yi takımın başına geçirecek

Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen ancak Unai Emery ile istediği sonuçları alamayan Fransız kulübü radikal bir karar aldı.



Chelsea’nin İtalyan menajeri Antonio Conte, Fransız kulübü PSG ile transfer görüşmeleri yapıyor. SKY Sports’ta yer alan özel haberde, Conte’nin menajerlerinin PSG ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı.



Sezon bitiminde Emery ile yolların ayrılıp, Conte ile yola devam edilmek istendiği vurgulandı. Geçen sezon Chelsea’yi şampiyon yapmasına rağmen bu sezon zirveden uzak kalan İtalyan teknik adamın da İngiltere’den ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.



Özellikle son 2 sezondur Şampiyonlar Ligi’nde istenen seviyeyi yakalayan PSG’de kulüp sahipleri, artık Devler Ligi’nde başarı istiyor.

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