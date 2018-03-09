Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını açıkladı

1 / 12
Kolombiyalı model Liliana Henao'nun takipçileri arasında PSG'nin süperstarı Neymar da var...
2 / 12
Güzel model, Instagram üzerinden Neymar'la mesajlaştığını doğruladı.
3 / 12
Kolombiyalı model Liliana Henao, Instagram'da yaklaşık 400 bin kişi tarafından takip ediliyor.
4 / 12
Henao'nun takipçileri arasında PSG'nin süperstarı Neymar da var...
5 / 12
Neymar'ın Henao'yu takip etmesinin ve mesajlaşmasının ardından Brezilyalı yıldızın sevgilisi Bruna Marquezin'in nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.
6 / 12
Uzun süredir Bruna Marquezin ile birlikte olan Neymar, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle aşk tazelemişti.
7 / 12
Ayrıca Neymar, doğum gününde Bruna Marquezin ile birlikte düşman çatlatmıştı.
8 / 12
Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını doğruladı
9 / 12
Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını doğruladı
10 / 12
Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını doğruladı
11 / 12
Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını doğruladı
12 / 12
Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını doğruladı