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Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını açıkladı

4 saat önce

Brezilyalı yıldız Neymar, bu kez de ünlü model Liliana Henao'nun radarında.

Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını açıkladı
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Kolombiyalı model Liliana Henao'nun takipçileri arasında PSG'nin süperstarı Neymar da var...

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Güzel model, Instagram üzerinden Neymar'la mesajlaştığını doğruladı.

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Kolombiyalı model Liliana Henao, Instagram'da yaklaşık 400 bin kişi tarafından takip ediliyor.

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Henao'nun takipçileri arasında PSG'nin süperstarı Neymar da var...

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Neymar'ın Henao'yu takip etmesinin ve mesajlaşmasının ardından Brezilyalı yıldızın sevgilisi Bruna Marquezin'in nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

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Uzun süredir Bruna Marquezin ile birlikte olan Neymar, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle aşk tazelemişti.

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Ayrıca Neymar, doğum gününde Bruna Marquezin ile birlikte düşman çatlatmıştı.

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Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını doğruladı

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Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını doğruladı

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Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını doğruladı

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Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını doğruladı

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Liliana Henao Neymar'la mesajlaştığını doğruladı

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Fransa
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