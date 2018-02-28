Neymar ameliyat edilecek
28 Şubat 2018 | 23:03
Neymar ameliyat olacak! PSG'nin Marsilya ile oynadığı mücadelede sakatlanan Neymar'dan kötü haber geldi. PSG'den yapılan açıklamada Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceği ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Neymar, Real Madrid'le oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek.
PSG Neymar hakkında flaş bir karar verdi! Marsilya maçında sakatlanan Brezilyalı yıldız ameliyat olacak.
Prias Saint Germain'den yapılan açıklamada, üç günlük bakım sürecinin ardından, Paris Saint Germain ve Brezilya Milli Takımı sağlık heyeti tarafından ortak bir rapor hazırlandığı kaydedildi.
Rapor sonucunda, oyuncu ile de anlaşmaya varılarak Neymar'ın ameliyat olmasına karar verildiği ifade edildi. Neymar'ın hafta sonunda Brezilya'da doktor Rodrigo Lasmar ve Profesöt Saillant tarafından ameliyat edileceği belirtildi.
Neymar'ın, Real Madrid ile yapılacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeceği de kesinleşmiş oldu.
YORUMLARI GÖR