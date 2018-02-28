Neymar ameliyat edilecek

PSG Neymar hakkında flaş bir karar verdi! Marsilya maçında sakatlanan Brezilyalı yıldız ameliyat olacak.



Prias Saint Germain'den yapılan açıklamada, üç günlük bakım sürecinin ardından, Paris Saint Germain ve Brezilya Milli Takımı sağlık heyeti tarafından ortak bir rapor hazırlandığı kaydedildi.





Rapor sonucunda, oyuncu ile de anlaşmaya varılarak Neymar'ın ameliyat olmasına karar verildiği ifade edildi. Neymar'ın hafta sonunda Brezilya'da doktor Rodrigo Lasmar ve Profesöt Saillant tarafından ameliyat edileceği belirtildi.



Neymar'ın, Real Madrid ile yapılacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeceği de kesinleşmiş oldu.