Drogba'nın oğlu Isaac Drogba Guingamp'a transfer oldu
19 Şubat 2018 | 22:37
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba transfer yaptı. Isaac Drogba, babasının eski kulübü Guingamp'a transfer oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Guingamp, bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli golcü Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Isaac Drogba ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Chelsea altyapısında yetişen Fransa doğumlu genç forvet oyuncusunun, Guingamp 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyeceği belirtildi.
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