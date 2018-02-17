PSG 5 - 2 Strasbourg (Maç özeti)

Parc des Princes'te maç şok bir golle başladı. 8. dakikada Jean-Eudes Aholou'nun golüyle konuk takım öne geçti. Ancak çabuk toparlan Fransa Ligi lideri 10. dakikada Draxler, 21. dakikada Neymar ve 22. dakikada Di Maria'nın golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. 67. dakikada ilk maçta PSG ağlarını havalandıran Stephane Bahoken'in golüyle umutlandı. 73 ve 79'da iki şık aşırtma golü atan Edinson Cavani Strasbourg'un fişini çekti.



Böylece üst üste 4. maçını kazanan lider Paris St Germain 68 puana çıkarken, konuk takım ise 30 puanda kaldı.

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