Neymar'ın 2019'da PSG'den ayrılacağı iddia edildi

Adı uzun bir süredir Real Madrid'le anılan Neymar ile ilgili bugün Katalan basını gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.



El Mundo Deportivo'nun haberine göre Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı 2019'da Real'e transfer olacak.



Neymar'ın Barcelona'dan PSG'ye Ballon d'Or'u kazanmak için gittiğini iddia eden gazete, Brezilyalının bu hedefine ulaşır ulaşmaz kulüpten ayrılacağını yazdı.



Geçtiğimiz yaz Barça'dan 222 milyon euroluk rekor bir bedelle Paris ekibinin yolunu tutan yıldız futbolcunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Fanatik)