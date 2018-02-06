Marsilya, Bourg-en-Bresse'i 9-0 yendi

Olympique Marsilya, Fransa Kupası son 16 turunda ikinci lig ekibi Bourg-en-Bresse'e konuk oldu.



Karşılaşmaya çok hızlı başlayan konuk takım, 10. dakikada Luiz Gustavo, 13. dakikada penaltıdan Dimitri Payet, 16. dakikada Lucas Ocampos, 20 ve 40. dakikalarda Kostas Mitroglou'nun golleriyle ilk devreyi 5-0 önde bitirdi.



İkinci yarıda farkı açan Marsilya ekibi, 48 ile 71. dakikalarda Lucas Ocampos, 81. dakikada Kostas Mitroglou ve 89. dakikada penaltıdan Clinton N'Jie'nin kaydettiği gollerle mücadeleyi 9-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.



Son haftalarda farklı skorlara imza atan Olympique Marsilya, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Metz'i 6-3 yendikten sonra bu kez Ocampos ve Mitroglou'nun "hat-trick" yaptığı maçta Bourg-en-Bresse karşısında 9 golle galip gelmeyi başardı.

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