PSG 4 - 0 Montpellier

Geçen hafta Lyon'a yenilen Paris ekibi, Montpellier'e patladı. 11. dakikada Cavani'nin golüyle öne geçen PSG, 40. dakikada Neymar'ın penaltı golüyle devreye 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da vites düşürmeyen PSG, 70'de Di Maria ve 82'de Neymar'la farka gitti.



Bu sonuçla 59 puana yükselen PSG liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 31 puanda kaldı. Bu arada Montpellier maçında PSG formasıyla 157. golünü kaydeden Edinson Cavani, kulüp tarihine geçti.

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