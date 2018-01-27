Monaco’dan 16'lık Pellegri'ye çılgın teklif!

İtalya Serie A takımlarından Genoa’da forma giyen 16 yaşındaki forvet oyuncusu Pietro Pellegri’nin Monaco’ya transferinin an meselesi olduğu öğrenildi.



Genç futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken Genoa Sportif Direktörü Giorgio Perinetti, “Pellegri’nin Monaco’ya transferinde detayları konuşuyoruz” açıklamasını yaptı.



16 yaşındaki İtalyan forvet için Monaco’nun 23 milyon euro’luk bir bonservis bedeli ödemesi beklenirken oyuncunun bir sonraki satışının 40 milyon euro üzerinde olması halinde bonservisinin yüzde 10’luk bölümü Genoa’ya verilecek.



Mart ayında 17 yaşına girecek olan Pellegri’nin Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken genç futbolcu senelik 1 milyon euro kazanacak.



Bu sezon Serie A’da 8 maça çıkan Pellegri sadece 3 gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon Serie A’nın 18. haftasında Torino maçında forma giyen Pellegri, 1937’den sonra Serie A’da forma giyen genç oyuncu unvanını ele geçirmişti.



Öte yandan Juventus’un da genç futbolcu için 10 milyon euro’luk bir teklif yaptığı ancak Genoa’nın bu teklifi reddettiği öğrenildi.

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