Pamela Anderson Adil Rami için Fransa'ya taşındı

4 / 23 ABD’deki lüks malikanesini normal sezonda aylık 32 bin Euro’ya, yaz sezonunda ise 56 bin Euro’ya kiralayan Pamela Anderson, artık yaşamını Fransa’nın güneyinde geçiriyor.

5 / 23 Fransa’ya taşınma kararı ile ilgili konuşan Pamela Anderson, “Bu yaşımda bu kararı almak kolay olmadı ama her zaman istediğini hayata geçiren birisi oldum. Artık Fransa’da yaşıyorum ve yaşamımın yüzde 99’unu çocuklarımın sorunsuz büyümesi için harcıyorum” dedi.