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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı
18 dakika önce
PSG'nin 1 numaralı kalecisiyken eldivenlerini bu sezon Alphonse Areola'ya kaptıran Alman kaleci hakkında sevgilisi Izabel Goulart'tan şok edici bir itiraf geldi.
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Paris Saint Germain'in kalecisi Kevin Trapp, gösterdiği kötü performans nedeniyle bir süredir eleştiri oklarını üzerine çekiyordu.
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Kevin Trapp'in kız arkadaşı eski Victoria Secret mankeni Izabel Goulart verdiği bir röportajda, Alman kalecinin formundaki bu düşüşün sebebini açıkladı.
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Bu sezon Alphonse Areola’nın arkasında kalan ve 5 resmi maçta görev alabilen Trapp’in kız arkadaşı Goulart bir YouTube kanalı röportaj verirken cinsel hayatlarıyla ilgili de detaylar verdi.
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Victoria's Secret meleklerinden olan Goulart, sevgilisinin kötü performansını çok seks yapmalarına bağladı.
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Goulart, 3 yıldır birlikte oldukları Trapp’in takımı maç kaybettiğinde ne kadar hazırlık da yapsa seks yapamadıklarını açıkladı.
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Goulart, “Kevin ile haftada dört-beş kez sevişiyoruz. Ancak önemli bir maç oynadıklarında ve takımı kaybettiğinde, ne kadar güzel hazırlansam, tırnaklarımı yapıp, en iyi iç çamaşırımı da giysem yine de o gece seks yapamıyoruz” dedi.
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Kazandıklarında Trapp’in ruh halinin değiştiğine de dikkat çeken Goulart, “Ancak takımının kazandığı günlerde gözümüze bir damla uyku girmiyor” ifadelerini kullandı.
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