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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

18 dakika önce

PSG'nin 1 numaralı kalecisiyken eldivenlerini bu sezon Alphonse Areola'ya kaptıran Alman kaleci hakkında sevgilisi Izabel Goulart'tan şok edici bir itiraf geldi.

Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı
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Paris Saint Germain'in kalecisi Kevin Trapp, gösterdiği kötü performans nedeniyle bir süredir eleştiri oklarını üzerine çekiyordu.

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Kevin Trapp'in kız arkadaşı eski Victoria Secret mankeni Izabel Goulart verdiği bir röportajda, Alman kalecinin formundaki bu düşüşün sebebini açıkladı.

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Bu sezon Alphonse Areola’nın arkasında kalan ve 5 resmi maçta görev alabilen Trapp’in kız arkadaşı Goulart bir YouTube kanalı röportaj verirken cinsel hayatlarıyla ilgili de detaylar verdi.

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Victoria's Secret meleklerinden olan Goulart, sevgilisinin kötü performansını çok seks yapmalarına bağladı.

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Goulart, 3 yıldır birlikte oldukları Trapp’in takımı maç kaybettiğinde ne kadar hazırlık da yapsa seks yapamadıklarını açıkladı.

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Goulart, “Kevin ile haftada dört-beş kez sevişiyoruz. Ancak önemli bir maç oynadıklarında ve takımı kaybettiğinde, ne kadar güzel hazırlansam, tırnaklarımı yapıp, en iyi iç çamaşırımı da giysem yine de o gece seks yapamıyoruz” dedi.

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Kazandıklarında Trapp’in ruh halinin değiştiğine de dikkat çeken Goulart, “Ancak takımının kazandığı günlerde gözümüze bir damla uyku girmiyor” ifadelerini kullandı.

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Maçlarını ağırlıklı olarak kazanan bir takım olan PSG’den ayrılması beklenen ve ismi Premier League kulüplerinden Liverpool, Crystal Palace ve Newcastle United ile anılan 27 yaşındaki file bekçisinin vereceği kararda Goulart’ın ne kadar etkili olacağı merak konusu…

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

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Fransa
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