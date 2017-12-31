Sneijder, Fransa'da ilk yarının en kötü 11'inde!
31 Aralık 2017 | 15:47
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Fransa'da büyük bir şok yaşadı! Hollandalı oyuncu, L'Equipe gazetesi tarafından, sezon başında yapılan transferlerin oluşturduğu ilk yarının en kötü 11'ine seçildi.
İşte Fransa Ligi'nde ilk yarının en kötü 11'i
KALECİ
Benoit Costil - (Bordeaux)
DEFANS
Racine Coly - (Nice)
Terence Kongolo - (Monaco)
Aymen Abdennour - (Marsilya)
Saidy Janko - (St. Etienne)
ORTA SAHA
Luiz Araujo - (Lille)
Thiago Maia - (Lille)
Youri Tielemans - (Monaco)
Wesley Sneijder - (Nice)
FORVET
Kostas Mitroglou - (Marsilya)
Lois Diony - (St. Etienne)
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