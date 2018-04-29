Hakan Çalhanoğlu galibiyeti getirdi

Bologna-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın 35. haftasında Milan'ın Bologna ile deplasmanda oynadığı maçta sahne aldı.

Hakan Çalhanoğlu, 34. dakikada attığı güzel golle Milan'ı 1-0 öne geçirdi. 45'te bir kez daha sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu bu kez Bonaventura'ya asist yaptı ve Milan devreyi 2-1 önde kapattı.

Bologna, 74. dakikada farkı 1'e indirdi. Ev sahibinde Simone Verdi'nin asistinde Sebastien De Maiao skoru 2-1'e getiren golü attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Milan sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltti. Bologna ise haftayı 39 puanla kapattı.

Hakan Çalhanoğlu, 76. dakikada oyundan çıkarken 1 gol 1 asistle, Milan'ın 2 golüne de doğrudan katkı sağladı ve takımını 3 puana taşıdı. Milli futbolcumuz bu performansıyla ligdeki gol sayısını 4'e asist sayısını da 5'e yükseltti.



