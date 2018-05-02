G.Saray'dan UEFA ve transfer müjdesi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu.
Başkanlık seçimi öncesi konuşan Albayrak, "Galatasaray için elimizden geleni yapıyoruz. Mustafa Cengiz başkanımla birlikte listemizi hazırlıyoruz. Ben bugüne kadar çalıştığım adamları satmadım, bundan sonra da satmam. Cengiz ve ekibi ile geldik, aynı ekiple devam etme kararı aldım. Yarım kalan işleri bitirmek istiyoruz. Cuma günü listemizi Divan Kurulu'na vereceğiz" dedi.
UEFA'nın vereceği kararla ilgili de yorum yapan Albayrak, "Şampiyonlar Ligi maçlarını bu taraftar özledi. UEFA'dan güzel bir karar geleceğine eminim. Nagatomo, Fatih hocanın sürprizi olacak demiştim. Nagatomo dediğim zaman birçok arkadaş güldü, 'O mu yıldız' dediler. İşte o Nagatomo, Japon yıldız. Allah'ın izniyle bonservisini alacağız" diye konuştu.
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