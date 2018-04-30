SPOR

Galatasaray'dan Mariano ve Linnes açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.04.2018 17:55 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisinde sakatlık geçiren Mariano Filho ve Martin Linnes ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan Mariano ve Linnes açıklaması

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mariano'da sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edildiği, Linnes'de ise maç içerisinde aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin bir yara oluştuğu ve maç içerisinde bu bölgeye dikiş atıldığı ifade edildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Futbol takımımızın dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho'nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir. Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes'in ise dikişleri atılmıştır. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."

Tarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklamaTarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan 'Org. Hulusi Akar' iddiası hakkında sert sözler Kılıçdaroğlu'ndan 'Org. Hulusi Akar' iddiası hakkında sert sözler
Çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri! 'Buradan yüzde 99 oy alacağız'Çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri! 'Buradan yüzde 99 oy alacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mariano martin linnes Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Şenol Güneş'e Katar'dan 7 milyon euroluk teklif!

Şenol Güneş'e Katar'dan 7 milyon euroluk teklif!

Fikret Orman olaylı Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu!

Fikret Orman olaylı Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu!

İtalyan basını: Roma, Talisca için Benfica ile anlaştı

İtalyan basını: Roma, Talisca için Benfica ile anlaştı

Yasin Öztekin, Göztepe ile anlaştı

Yasin Öztekin, Göztepe ile anlaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasin Öztekin, Göztepe ile anlaştı

Yasin Öztekin, Göztepe ile anlaştı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi!

Galatasaraylı Boran Güngör, babası Haluk Güngör'ü üzdü

Galatasaraylı Boran Güngör, babası Haluk Güngör'ü üzdü

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 6 milyon TL hasılat elde etti

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 6 milyon TL hasılat elde etti

Gomis'in penaltısına Fatih Terim'in verdiği tepki derbiye damga vurdu!

Gomis'in penaltısına Fatih Terim'in verdiği tepki derbiye damga vurdu!

Taraftar, Galatasaray'ı Florya'da meşalelerle karşıladı

Taraftar, Galatasaray'ı Florya'da meşalelerle karşıladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.