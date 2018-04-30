Galatasaray'dan Mariano ve Linnes açıklaması

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mariano'da sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edildiği, Linnes'de ise maç içerisinde aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin bir yara oluştuğu ve maç içerisinde bu bölgeye dikiş atıldığı ifade edildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Futbol takımımızın dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho'nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir. Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes'in ise dikişleri atılmıştır. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."
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