SPOR

Galatasaray'da Belhanda cezalı duruma düştü

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.04.2018 19:33 | Son Güncelleme

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber geldi. Medel'e dirseğiyle müdahalede bulunan Younes Belhanda hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Younes Belhanda, Akhisar deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Belhanda cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Belhanda cezalı duruma düştü. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 4. dakikada Medel'e yaptığı dirsekle müdahale sonrası sarı kart gören Younes Belhanda cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu gelecek hafta Akhisarspor karşısında takımını yanlız bırakacak.

Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildiGerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yediEski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
younes belhanda galatasaray beşiktaş Beşiktaş Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

U21 Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray'la 2-2 berabere kalıp şampiyon oldu!

U21 Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray'la 2-2 berabere kalıp şampiyon oldu!

Cenk Tosun'dan transfer itirafı!

Cenk Tosun'dan transfer itirafı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagatomo, Fernando ve Garry Rodrigues Beşiktaş maçını değerlendirdi

Nagatomo, Fernando ve Garry Rodrigues Beşiktaş maçını değerlendirdi

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Elmander'e plaket verildi!

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Elmander'e plaket verildi!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mariano ve Negredo ve Pepe sakatlandı!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mariano ve Negredo ve Pepe sakatlandı!

Elmander Beşiktaş'a attığı golü unutamıyor

Elmander Beşiktaş'a attığı golü unutamıyor

Sinan Engin'den Şenol Güneş iddiası

Sinan Engin'den Şenol Güneş iddiası

Galatasaray'dan Badou Ndiaye bombası

Galatasaray'dan Badou Ndiaye bombası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.