Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

Fenerbahçe kafilesi Ülker Stadyumu'na geldikten sonra sahaya çıkan teknik direktör Aykut Kocaman, önemli açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın sahaya çıkmama kararı almasıyla ilgili Aykut kocaman, "Bu güçlü bir karar. Büyük bir takımın sahaya çıkmamasını söylemesi ve çıkmaması kolay bir şey değil. Yanıldım, gelmediler. Hakem daha kararını vermedi, sanırım yarım saat daha bekleyeceğiz. Turu böyle geçmenin benim tarafımdan sevindirici yanı yok. Tura yakın görünüyorduk. Tur yeşil sahada oynanarak sonlanmalıydı. Basın toplantısında bunları söyledim. Finale gidecek takım sahadan çıkmalıydı, olmadı. Yapacak bir şey yok. Bu beni mutlu etmedi. Bu yaşadığım duyguya, oynayarak elenmeyi tercih ederdim. Turu böyle geçeceğime elenmeyi tercih ederdim!" dedi.,

Giresunspor maçı sonrası söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyen Kocaman, ''Değişen bir şey yok. Giresunspor maçındaki sözlerimin ne olduğunu biliyorum. Beşiktaş maçının ne hale geldiğine bakılırsa, Galatasaray maçındaki hakem hataları bir düşünülürse sözlerimin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Giresunspor maçının ardından söylediklerimin arkasındayım. Sadece biraz daha fazla zorluyoruz.'' şeklinde konuştu.