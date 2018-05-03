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Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.05.2018 20:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 20.30'da oynanması planlanan ancak Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağı mücadele öncesi önemli açıklamalar yaptı. Kocaman, "Turu böyle geçeceğime elenmeyi tercih ederdim!" dedi.

Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

Fenerbahçe kafilesi Ülker Stadyumu'na geldikten sonra sahaya çıkan teknik direktör Aykut Kocaman, önemli açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın sahaya çıkmama kararı almasıyla ilgili Aykut kocaman, "Bu güçlü bir karar. Büyük bir takımın sahaya çıkmamasını söylemesi ve çıkmaması kolay bir şey değil. Yanıldım, gelmediler. Hakem daha kararını vermedi, sanırım yarım saat daha bekleyeceğiz. Turu böyle geçmenin benim tarafımdan sevindirici yanı yok. Tura yakın görünüyorduk. Tur yeşil sahada oynanarak sonlanmalıydı. Basın toplantısında bunları söyledim. Finale gidecek takım sahadan çıkmalıydı, olmadı. Yapacak bir şey yok. Bu beni mutlu etmedi. Bu yaşadığım duyguya, oynayarak elenmeyi tercih ederdim. Turu böyle geçeceğime elenmeyi tercih ederdim!" dedi.,

Giresunspor maçı sonrası söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyen Kocaman, ''Değişen bir şey yok. Giresunspor maçındaki sözlerimin ne olduğunu biliyorum. Beşiktaş maçının ne hale geldiğine bakılırsa, Galatasaray maçındaki hakem hataları bir düşünülürse sözlerimin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Giresunspor maçının ardından söylediklerimin arkasındayım. Sadece biraz daha fazla zorluyoruz.'' şeklinde konuştu.

'BİZİ ÇOK ETKİLEDİ'

Şampiyonluk şanslarını değerlendiren tecrübeli teknik adam, ''Şampiyonluk şansı tamamen rakiplerimizin alacağı sonuçlara bağlı. Rakiplerimizin kaybetmesini bekleyip kazanarak şampiyon olmak hedefimiz.'' dedi.

Akhisarspor maçını kaybetmelerinin kendilerini ciddi şekilde etkilediğini belirten Aykut Kocaman, ''Akhisar maçı ciddi hasa verdi ama sadece Akhisar maçı değildi. Bizim yitirdiğimiz evre 11 haftadaki dağınıklık haliydi. Bu dağınıklık bizi çok etkiledi. Beni, takımı, takım kurgusunu, birçok şeyi etkiledi. 33 puanının 16'sını ilk haftalarda yitirdik. Bu takımın bir adım daha fazlasını yapabileceğini gözlemliyorum.'' ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe aykut kocaman

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Takım
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
şenol güneş türk futbolun içine etmiştir yazıklar olsun beşiktaş duruşu diye bişey kalmamıştır beşiktaş kaçışı gerçek olmuştur
o halde haysiyetli bir takımsan sen de akhisar karşısına çıkmazsın ! ama haysiyet ve fenerbahçe kelime ve kavramları birbirine o kadar uzak ki !
Tam da sana yakışan bir turu geçme iftiraci terbiyesiz . Gidip kutlama yapın baskaninizla büyük iş başardınız
sen de çıkma adamsan
hastır lan
yav hehe beşiktaştaki duruş varmı sen haysiyetsiz kovmadımı seni aziz bahçe
Aziz Yildirim ne derse onu diyor ... Bu kadar mi Turk futbolunu igrenc hale getiriyorsunuz...
Sen de hocaysan artik ben ne diyeyim?
Türkiyede futbolun seyrini değiştiren fatih terime kendini beğenmiş ukala vs. gibi yakıştırmalarla gıcık olanlar 2 şampiyonluk alınca çenesi düşen gazeteci polis azarlayan şenolu ve her gün siyaset yapan kulüp başkanı gibi konuşan aykutu görüyorlardır herhalde.
aykut pula gibi kalırsın ortada
kocaman sen fazla konuşma abeyim konuşşsın oda abeysine söylesin ki zaten söylemiş herhalde kupa öyle olmazdı bakdonız futbol hötü heryolu sanıyorsun ki sen oradan def edilen biri olarak bir daha gelmem dediğin yere tükürsüğünü yalamış vaziyet de geldin sen sus maşalık yapma abeyin konuşsun
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