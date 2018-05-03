Luis Nani'den F.Bahçeliler'i heyecanlandıran paylaşım!

Portekizli yıldız, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe forması giydikten sonra Valencia’ya transfer olmuştu. Burada tutunamayan Nani, bu sezon başında ise Lazio’ya kiralandı.
Ancak tecrübeli kanat oyuncusu İtalyan ekibinde de göze giremedi. Daha önceki bir röportajında, “Fenerbahçe’yi özlüyorum” diyen Nani, son olarak Instagram’dan İstanbul’da çektirdiği bir fotoğrafını paylaşarak Türkçe, “Günaydın” yazdı.
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