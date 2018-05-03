SPOR

Fenerbahçe'de Roman Neustadter'in kalması zor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.05.2018 07:38 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon en önemli isimlerinden biri Roman Neustadter oldu.

Fenerbahçe'de Roman Neustadter'in kalması zor

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon en önemli isimlerinden biri Roman Neustadter oldu. En çok süre alan oyuncuların başını çeken ve performansıyla takıma büyük katkı sağlayan futbolcuya ciddi teklifler geliyor.

Başta Rusya’dan olmak üzere Bundesliga kulüplerinin de yakın takibine giren başarılı savunmacının sarı-lacivertli takımla bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ülkesindeki Dünya Kupası sonrası transferiyle ilgili kesin kararını verecek olan Neustadter’in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde sarı-lacivertli kulüp zararını bu sezon sıfırlamak zorunda. Bu yüzden de futbolcu satışı başta olmak üzere gelir elde etmenin yollarını arayacak.

2-3 Haziran’da yeni başkanını seçecek olan sarı-lacivertliler de gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcu ile ilgili politikasını yakın zamanda belirleyecek. Neustadter’in satılmadığı taktirde ertesi sezon bedelsiz gitme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe, futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmişti. (MİLLİYET)

490

Büyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararıBüyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararı
Demirtaş ve Önder'e hapis istemi!Demirtaş ve Önder'e hapis istemi!
Tüm siyasi partilere 24 Haziran seçimi çağrısı!Tüm siyasi partilere 24 Haziran seçimi çağrısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Roman Neustadter

En Çok Okunan Haberler

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Devler Ligi'nde tarihi maç! Finalin adı belli oldu

Devler Ligi'nde tarihi maç! Finalin adı belli oldu

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Luis Nani'den F.Bahçeliler'i heyecanlandıran paylaşım!

Luis Nani'den F.Bahçeliler'i heyecanlandıran paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Luis Nani'den F.Bahçeliler'i heyecanlandıran paylaşım!

Luis Nani'den F.Bahçeliler'i heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe'de Roman Neustadter'in kalması zor

Fenerbahçe'de Roman Neustadter'in kalması zor

Fenerbahçe'de Josef de Souza imzayı atıyor

Fenerbahçe'de Josef de Souza imzayı atıyor

Giuliano'dan Aykut Kocaman'a övgü

Giuliano'dan Aykut Kocaman'a övgü

Aziz Yıldırım'ın seçim kozu

Aziz Yıldırım'ın seçim kozu

Aykut Kocaman'dan Beşiktaş iddiası

Aykut Kocaman'dan Beşiktaş iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.