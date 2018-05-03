Fenerbahçe'de Roman Neustadter'in kalması zor

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon en önemli isimlerinden biri Roman Neustadter oldu. En çok süre alan oyuncuların başını çeken ve performansıyla takıma büyük katkı sağlayan futbolcuya ciddi teklifler geliyor.

Başta Rusya’dan olmak üzere Bundesliga kulüplerinin de yakın takibine giren başarılı savunmacının sarı-lacivertli takımla bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ülkesindeki Dünya Kupası sonrası transferiyle ilgili kesin kararını verecek olan Neustadter’in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde sarı-lacivertli kulüp zararını bu sezon sıfırlamak zorunda. Bu yüzden de futbolcu satışı başta olmak üzere gelir elde etmenin yollarını arayacak.

2-3 Haziran’da yeni başkanını seçecek olan sarı-lacivertliler de gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcu ile ilgili politikasını yakın zamanda belirleyecek. Neustadter’in satılmadığı taktirde ertesi sezon bedelsiz gitme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe, futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmişti. (MİLLİYET)





