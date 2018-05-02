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Fenerbahçe'de Josef de Souza imzayı atıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe bir taraftan Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadelesini sürdürürken,diğer taraftan da gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı.

Fenerbahçe'de Josef de Souza imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden olan Josef de Souza'nın 30 Haziran 2019'da bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda çalışmalar yaptığı belirlendi.

Yönetimin, devre arasında 17 milyon Euro'ya West Bromwich'e satmaktan vazgeçtiği Josef'le masaya oturup, sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmayı teklif edeceği kaydedildi. FP kriterleri dışına çıkmadan Josef kalitesinde bir oyuncu almanın zorluğunu bilen Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki yıldızın 1.7 milyon Euro olan yıllık ücretini 2 milyon euroya çıkaracağı öğrenildi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu da İngiltere'ye transferinin yatması sonrası yaptığı açıklamada "Teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe ile sözleşmemi uzatma konusuna sıcak bakıyorum" ifadelerine yer vermişti. (STAR)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe türkiye kupası josef de souza

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